Филипп Лам: Мы должны будем выложиться на 100 процентов в матче с «Боруссией»
Защитник «Баварии» Филипп Лам
поделился ожиданиями от предстоящего матч 1/2 финала против дортмундской «Боруссии».
«У Дортмунда невероятно
талантливая команда, особенно в том, что касается атакующих игроков. Мы должны
будем выложиться на 100 процентов.
Это будет интересный и
захватывающий поединок. С 2012 года мы постоянно встречаемся в финале кубка.
Данный факт демонстрирует исключительность обоих клубов», - отметил
чемпион мира 2014 года.
Иногда я тренирую пробитие
пенальти. Но, честно говоря, мы не хотим, чтобы до этого дошло», - приводит
слова Лама официальный сайт «Баварии».
Напомним, матч «Бавария» - «Боруссия» состоится завтра, 26 апреля и начнется в 22:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
25 апреля 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
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