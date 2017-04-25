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Филипп Лам: Мы должны будем выложиться на 100 процентов в матче с «Боруссией»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от предстоящего матч 1/2 финала против дортмундской «Боруссии».

«У Дортмунда невероятно талантливая команда, особенно в том, что касается атакующих игроков. Мы должны будем выложиться на 100 процентов.

Это будет интересный и захватывающий поединок. С 2012 года мы постоянно встречаемся в финале кубка. Данный факт демонстрирует исключительность обоих клубов», - отметил чемпион мира 2014 года.

Иногда я тренирую пробитие пенальти. Но, честно говоря, мы не хотим, чтобы до этого дошло», - приводит слова Лама официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч «Бавария» - «Боруссия» состоится завтра, 26 апреля и начнется в 22:45 по московскому времени.

Матч

Бавария - Боруссия

Место и дата

25 апреля 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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