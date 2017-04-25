Димитрис Итудис: Мы ведем 2-0, это хорошее преимущество, но не гарантия выхода в «Финал четырех»

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящей встрече с «Басконией» в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги.

«Единственное, чего можно ожидать – это продолжения состязания. Мы ведем 2-0, это хорошее преимущество, но не гарантия выхода в «Финал четырех». Мы хотим прилететь и сражаться, как львы, преодолеть все препятствия, которые могут быть поставлены на нашем пути. Знаем, что миссия будет непростой, но у нас есть игроки, характер, смелость и желание, чтобы приехать и добыть путевку», - приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.

Напомним, матч «Баскония» - ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.