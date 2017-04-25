Димитрис Итудис: Мы ведем 2-0, это хорошее преимущество, но не гарантия выхода в «Финал четырех»
Главный тренер баскетбольного
ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящей встрече с «Басконией» в третьем матче
четвертьфинальной серии Евролиги.
«Единственное, чего можно ожидать
– это продолжения состязания. Мы ведем 2-0, это хорошее преимущество, но не
гарантия выхода в «Финал четырех». Мы хотим прилететь и сражаться, как львы,
преодолеть все препятствия, которые могут быть поставлены на нашем пути. Знаем,
что миссия будет непростой, но у нас есть игроки, характер, смелость и желание,
чтобы приехать и добыть путевку», - приводит слова Итудиса официальный сайт
армейцев.
Напомним, матч «Баскония» - ЦСКА
состоится сегодня, 25 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
25 апреля 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция