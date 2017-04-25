«Атланта» обыграла «Вашингтон» и сравняла счет в серии
В четвертом матче серии первого
раунда плей-офф НБА «Атланта» на домашней площадке переиграла «Вашингтон» со
счетом 111:101 (28:35, 31:15, 18:27, 34:24).
Самым результативным игроком стал
защитник гостевой команды Брэдли Бил, в его активе 32 очка.
В серии до четырех побед «Атланта»
сравняла счет – 2-2. Пятый матч противостояния состоится 28 апреля в Атланте.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Второй матч
Матч
Место и дата
25 апреля 03:00, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически