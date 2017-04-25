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Даниил Квят: Обсуждал тему ралли с Кими Райкконеном

Источник:  F1newsКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят – о предстоящей гонке «500 миль Индианаполиса» и раллийных гонках.

-  Тема разговоров последних недель – предстоящее выступление Фернандо Алонсо в Indy 500. Вам было бы интересно попробовать свои силы в такой гонке, как «500 миль Индианаполиса»?
- Это действительно одна из самых опасных и скоростных гонок в истории автоспорта, насколько мне известно, - сказал Квят в интервью F1news. - Поэтому я очень приветствую смелость и решение Фернандо, по-моему, это достойно уважения. Каждый выбирает, что ему нравится. Наверное, ему всегда нравилась гонка Indy 500, но меня лично она никогда не привлекала. Для репутации Алонсо это огромный плюс, хотя у него и так отличная репутация, и он делает это для себя, после чего его будут уважать еще больше.

Но меня это не очень привлекает, думаю, что у меня там просто закружится голова! (смеётся) Но я уважаю гонщиков, которые там выступают. Лично мне из других категорий очень нравится ралли – тоже довольно сумасшедшие гонки.

- Вы уже пробовали?
- Да, пробовал тестироваться, и мне очень понравилось. Когда проезжаешь в сантиметрах от дерева на скорости в 180 км/ч в полном заносе, то это море адреналина. Опять же, там езда не по кругу, там каждый поворот – другая история, и это меня очень привлекает.

- Но в ралли надо работать со штурманом…
- Я говорил на эту тему с Кими Райкконеном, он сказал, что нужно очень долго привыкать к тому, что ты доверяешь не своему внутреннему голосу на 100%, но также и штурману. Нужен опыт, и после восьми лет выступлений ты, конечно, запоминаешь трассы, но первые год-два там очень тяжело. 

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