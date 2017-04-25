«Ньюкасл» вышел в АПЛ, «Рома» отправила «Пескару» в серию Б, а Карпин принял вызов Уткина. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

Валерий Карпин принял вызов на игру от комментатора Василия Уткина.

В матче 44-го тура чемпионшипа «Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Престон» и досрочно вышел в английскую премьер-лигу.

Главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес поздравил болельщиков и город с возвращение в АПЛ.

Дубль Салаха помог «Роме» разгромить «Пескару». «Дельфины» за пять туров до конца чемпионата потеряли шансы на сохранение в серии А.

Рауль Гарсия принес победу «Атлетику» над «Эйбаром» в баскском дерби.

«Интер» запер своих игроков на тренировочной базе на пять дней из-за безвыигрышной серии.

Футболисты австрийского «Зальцбурга» одержал победу над португальской «Бенфикой» в финале Юношеской лиги УЕФА.

Волейболисты сборной России, обыграв команду Италии, одержали третью победу на чемпионате Европы.

Российская теннисистка Мария Шарапова может получить wild card в квалификацию «Ролан Гаррос».

Национальная хоккейная лига назвала трех претендентов на престижную награду «Билл Мастертон Трофи».

Цитата дня: «Ибра, желаю тебе скорейшего восстановления», - Роналдо поддержал Златана Ибрагимовича.

Видео дня: Хоккеисты детских команд «Спартака» и минского «Динамо» подрались после матча

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