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Оттмар Хитцфельд: Дуглас Коста и Коман не смогут заменить в «Баварии» Роббена и Рибери

Источник:  TZКомментарии

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд не уверен в том, что у нынешних лидеров команды в ближайшие годы будет достойная смена.

- На мой взгляд, Коман и Коста не смогут заменить Роббена и Рибери в «Баварии». Но команда в целом функционирует нормально, — заявил Хитцфельд.

Напомним контракты Рибери и Роббена в «Баварии» истекают летом 2018 года.

Под руководством Оттмара Хитцфельда мюнхенский гранд выиграл Лигу чемпионов в 2001 году.

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