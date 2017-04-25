Оттмар Хитцфельд: Дуглас Коста и Коман не смогут заменить в «Баварии» Роббена и Рибери
Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд не уверен в том, что у нынешних лидеров команды в ближайшие годы будет достойная смена.
- На мой взгляд, Коман и Коста не смогут заменить Роббена и Рибери в «Баварии». Но команда в целом функционирует нормально, — заявил Хитцфельд.
Напомним контракты Рибери и Роббена в «Баварии» истекают летом 2018 года.
Под руководством Оттмара Хитцфельда мюнхенский гранд выиграл Лигу чемпионов в 2001 году.
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