Бобровский не вошел в список номинантов на «Билл Мастертон Трофи»-2017

Официальный сайт НХЛ объявил тройку претендентов на индивидуальную награду «Билл Мастертон Трофи» по итогам текущего сезона.

Соискателями приза стали вратарь «Оттавы» Крейг Андерсон, форвард «Анахайма» Эндрю Коглиано и нападающий «Каролины» Дерек Райан.

«Билл Мастертон Трофи» - награда, вручаемая игроку, проявившему стойкость на льду, высокое спортивное мастерство и особую преданность хоккею.

Ранее Ассоциация хоккейных журналистов в Коламбусе предлагала выдвинуть на этот приз российского голкипера «Блю Джекетс» Сергея Бобровского, который в этом году претендует также на «Везина Трофи».

Обладатель награды будет назван на церемонии вручения индивидуальных наград лиги, которая пройдет 21 июня в Лас-Вегасе.



