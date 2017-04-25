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Бобровский не вошел в список номинантов на «Билл Мастертон Трофи»-2017

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ объявил тройку претендентов на индивидуальную награду «Билл Мастертон Трофи» по итогам текущего сезона.

Соискателями приза стали вратарь «Оттавы» Крейг Андерсон, форвард «Анахайма» Эндрю Коглиано и нападающий «Каролины» Дерек Райан.

«Билл Мастертон Трофи» - награда, вручаемая игроку, проявившему стойкость на льду, высокое спортивное мастерство и особую преданность хоккею. 

Ранее Ассоциация хоккейных журналистов в Коламбусе предлагала выдвинуть на этот приз российского голкипера «Блю Джекетс» Сергея Бобровского, который в этом году претендует также на «Везина Трофи».

Обладатель награды будет назван на церемонии вручения индивидуальных наград лиги, которая пройдет 21 июня в Лас-Вегасе.


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