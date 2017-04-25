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«Голден Стэйт» вышел во второй раунд плей-офф НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» сломили сопротивление «Портленда» в серии первого раунда плей-офф НБА.

Минувшей ночью «Голден Стэйт» обыграл соперников в гостях со счетом 128:103 в четвертом матче серии. Таким образом, счет стал 4-0 в пользу «Воинов».

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Стивен Карри, набравший 37 очков.

Во втором раунде команда Стива Керра сразится с победителем противостоянии «Клипперс» - «Юта» (текущий счет: 2-2).

В прошлом году «Голден Стэйт» дошел до финала плей-офф, где уступил «Кливленду».

Матч

Портленд - Голден Стэйт - 103:128

Место и дата

25 апреля 05:30, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция



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