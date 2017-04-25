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Борис Михайлов: Когда Третьяк стал президентом ФХР, все изменилось к лучшему

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Борис Михайлов отметил позитивные изменения, которые произошли в национальной федерации после того, как ее возглавил Владислав Третьяк.

- Это авторитетный человек, он много сделал для того, чтобы в нашем хоккее было преимущество вратарей-россиян. Посмотрите, сколько наших хороших вратарей играет не только в КХЛ, но и за границей. До его прихода все беды сваливали на федерацию хоккея, много было отказников, которые не хотели ехать в сборную, говоря, что во всем виновата федерация.

Когда он стал президентом, все изменилось к лучшему - ребята осознали, что выступают не за федерацию, а за любимую страну, где начинали свой путь, - рассказал Михайлов.

Напомним, Владислав Третьяк возглавил ФХР в 2006 году. Сегодня бывшему вратарю ЦСКА и сборной СССР исполняется 65 лет.



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