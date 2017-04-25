29 апреля в Москве откроется парк Кубка конфедераций

29 апреля в российской столице будет открыт парк, посвященный Кубку конфедераций ФИФА-2017.

Для посетителей парка будет подготовлена развлекательная программа: конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины, а также возможность выиграть билеты на матчи турнира. Вход и все развлечения в течение двух дней будут бесплатными.

Почетным гостем на церемонии открытии парка станет чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции, победитель Кубков конфедераций ФИФА 2001 и 2003 годов Марсель Десайи.

Кроме того, гости парка получат возможность сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу — 2018 волком Забивакой.

Кубок конфедераций ФИФА стартует в России 17 июня.

