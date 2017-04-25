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Генеральный менеджер «Монреаля» надеется сохранить в команде Радулова

Источник:  ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен надеется заключить новый контракт с российским форвардом Александром Радуловым.

- Совершенно точно мы хотим сохранить этого игрока в составе, но есть пределы наших возможностей из-за различных факторов – в частности, потолка зарплат. Нам он очень нравится, этот хоккеист внес много позитивных моментов в организацию игры команды. Одноклубники тоже любят его. Мы сделаем все возможное, чтобы заключить с ним новое соглашение, но есть вещи, которые нам неподвластны. Надеюсь, что нам удастся договориться, – заявил Бержевен.

Напомним, Радулов набрал 54 очка (18+36) в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2016/17.

Александр получил вызов в сборную России накануне чемпионата мира, но он отказался сыграть на этом турнире.

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