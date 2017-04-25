Московский метрополитен готовят к Кубку конфедераций
Дублирование объявления станций на английском языке появилось еще на двух линиях московского метро – на Сокольнической и Замоскворецкой.
Ранее объявления на английском языке зазвучали на семи линиях, а также на МЦК.
Дублирование объявлений – часть подготовки города к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 года.
Полный переход на двуязычную систему произойдет к концу 2017 года, а в 2018 к английскому будут добавлены другие наиболее распространенные иностранные языки.
Кубок конфедераций ФИФА стартует в России 17 июня.
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