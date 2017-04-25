Московский метрополитен готовят к Кубку конфедераций

Дублирование объявления станций на английском языке появилось еще на двух линиях московского метро – на Сокольнической и Замоскворецкой.

Ранее объявления на английском языке зазвучали на семи линиях, а также на МЦК.

Дублирование объявлений – часть подготовки города к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 года.



Полный переход на двуязычную систему произойдет к концу 2017 года, а в 2018 к английскому будут добавлены другие наиболее распространенные иностранные языки.

Кубок конфедераций ФИФА стартует в России 17 июня.













