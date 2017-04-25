Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Уфа
Баскетбол  Фенербахче- : -Панатинаикос
Футбол  Боруссия М- : -Айнтрахт
Футбол  Спартак- : -Урал
Футбол  Челси- : -Саутгемптон
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Французского велогонщика избили бейсбольной битой (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Французский велогонщик Йохан Оффредо, выступающий за бельгийскую команду Wanty-Groupe Gobert, подвергся нападению неизвестного во время тренировки.

«Я не мог представить себе, что велоспорт может быть связан с опасностью для жизни. Сегодня я стал жертвой нападения неизвестного с бейсбольной битой, во время тренировки. Результат: перелом носа, ребра, гематомы по всему телу, но помимо физических травм, я шокирован. Я не зол, но расстроен тем, что такое бывает в моем любимом виде спорта», - написал 30-летний спортсмен на своей странице в одной из социальных сетей.




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Хоккей
Борис Михайлов: Когда Третьяк стал президентом ФХР, все изменилось к лучшему
Баскетбол
«Голден Стэйт» вышел во второй раунд плей-офф НБА
Хоккей
Бобровский не вошел в список номинантов на «Билл Мастертон Трофи»-2017
Футбол
Оттмар Хитцфельд: Дуглас Коста и Коман не смогут заменить в «Баварии» Роббена и Рибери
все новости