Французского велогонщика избили бейсбольной битой (фото)

Французский велогонщик Йохан Оффредо, выступающий за бельгийскую команду Wanty-Groupe Gobert, подвергся нападению неизвестного во время тренировки.

«Я не мог представить себе, что велоспорт может быть связан с опасностью для жизни. Сегодня я стал жертвой нападения неизвестного с бейсбольной битой, во время тренировки. Результат: перелом носа, ребра, гематомы по всему телу, но помимо физических травм, я шокирован. Я не зол, но расстроен тем, что такое бывает в моем любимом виде спорта», - написал 30-летний спортсмен на своей странице в одной из социальных сетей.









