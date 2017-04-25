Виталий Кличко: После боя с Джошуа новых шансов у Владимира уже не будет

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от боя своего младшего брата Владимира с Энтони Джошуа.

- Владимир сейчас сфокусирован только на предстоящем бое, потому что знает, что от этого напрямую зависит его будущее и его карьера. Пришло время подумать о том, чтобы или завершить выступления, или продолжить карьеру. Владимир знает, что должен доминировать в ринге. Не выжидать, а действовать. Я много раз с ним разговаривал, и он прекрасно понимает, что иного пути нет. Его будущее зависит только от него.

У Джошуа даже в случае поражения будет предостаточно пространства для маневра, потому что он еще молод, и у него ещё будет возможность стать чемпионом мира. У Владимира же второго шанса не будет. Именно поэтому мы ждем от него предельной концентрации и, конечно, хорошего результата, - рассказал Кличко-старший.

Напомним, 29 апреля в Лондоне Энтони Джошуа сразится с Владимиром Кличко. Но кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.

