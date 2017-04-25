Иско продлит контракт с «Реалом» до 2022 года
Полузащитник мадридского «Реала» Иско продлит контракт со своим клубом до лета 2022 года, сообщает Marca.
По данным источника, футболист сборной Испании подпишет новый контракт летом. На прошлой неделе состоялась встреча между представителями королевского клуба и агентом игрока Пако Аларконом. Благодаря продлению контракта зарплата 25-летнего Иско в «Реале» увеличится вдвое. Он будет получать шесть миллионов евро в год.
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