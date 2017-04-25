Юрий Матвеев: Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом»

Тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал о готовности команды к матчу 25-го тура РФПЛ, в котором екатеринбуржцы сыграют в Москве против «Спартака».

- Готовы дать бой «Спартаку». Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом». Будем искать внутренние резервы удаленным игрокам во встрече с питерцами.

К нам кое-какая информация по состоянию Адриано и Зе Луишу доходит. Зе Луиш вроде работает в общей группе, думаю, он примет участие в матче. Можем только предполагать, во сколько защитников сыграет «Спартак». Обещаю, что «Урал» отдаст все силы в противостоянии со «Спартаком», - приводит слова Матвеева радио «Спорт FM».

Напомним, в предыдущем туре «Урал» встречался в Санкт-Петербурге с «Зенитом» и потерпел поражение со счетом 0:2. Подопечные Александра Тарханова заканчивали игру ввосьмером. За две желтые карточки были удалены Эрик Бикфалви и Роман Емельянов, также красную карточку получил Роман Павлюченко. Главным арбитром матча был Алексей Еськов. 24 апреля судья из Москвы был снят с работы на матче ЦСКА - «Локомотив», который состоится 26 апреля.

«Спартак» и «Урал» сыграют на «Открытие Арене» сегодня, 25 апреля. Начало матча в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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