«Звезда» выбила из плей-офф «Астраханочку», «Кубань» вышла на «Ростов-Дон»

Определились еще два полуфиналиста плей-офф женской суперлиги.

«Звезда» в гостях переиграла «Астраханочку» и победила в серии, выбив из плей-офф действующего чемпиона России. По пять голов у подмосковной команды забили Наталия Никитина и Мария Дудина.

В другой серии «Кубань» второй день подряд была сильнее «Динамо-Синары». Семь точных бросков нанесла разыгрывающая Ярослава Фролова.

Суперлига

Женщины

Плей-офф

¼ финала

3-е матчи

«Астраханочка» (Астрахань) – «Звезда» (Московская область) – 21:25 (11:12)

«Астраханочка»: Рябцева (16/40), Трусова (4/7); Сисенова (1), Постнова (6), Рачителева, Иванова (3), Шапошникова (2 мин), Левша (4), Таженова (2 мин), Выдрина, Кремнева, Чигиринова (3), Шичкина (2 мин), Зеленкова, Кожокарь (4).

«Звезда»: Тиханова (6/19), Кушнырь (0/1), Шулега (5/13); Закордонская, Винюкова (1, 4 мин), Климанцева (1), Егорова, Галай (3), Листопад (4), Курбанова, Никитина (5), Алексеева (3), Илларионова (1, 2 мин), Дудина (5), Шукалова (2).

Счет в серии: 1-2.

«Кубань» (Краснодар) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 32:26 (14:13)

Счет в серии: 2-1.

В ½ финала сыграют:

«Ростов-Дон» (Ростов-Дон) – «Кубань» (Краснодар)

«Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Московская область)

Первые матчи серий до двух побед пройдут 28 апреля в Краснодаре и Звенигороде. Вторые и, если потребуется, третьи матчи – 1 и 2 мая в Ростове-на-Дону и Тольятти.