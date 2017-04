Антонио Конте: Мне не нужны эгоисты в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился своим мнением на принципы комплектования команды.

- Тот, кто больше тратит на трансферы - не всегда выигрывает титулы. Уже не первый сезон больше других в АПЛ тратят клубы из Манчестера. И пока им не очень это помогает. В команде мне не нужны эгоистичные футболисты. Лучше проигрывать матчи, чем допустить подобное. Поэтому я никогда не настаиваю на покупках суперзвезд, - заявил Конте.

Spending the most money on players does not guarantee Premier League success, says Chelsea manager Antonio Conte.https://t.co/uNJAkEQC6d pic.twitter.com/4rCfejcg0x