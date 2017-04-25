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Команда «Советского спорта» приняла участие в благотворительном Забеге 5275

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Команда «Советского спорта» приняла участие в благотворительном Забеге 5275

«Беги ради жизни» - под таким девизом в Москве в Парке Горького прошел шестой благотворительный Забег 5275.

Мероприятие, организованное благотворительным фондом «Линия жизни», собрало 2000 участников всех возрастов.

Традиционно, программа мероприятия была составлена таким образом, чтобы участие в нем смогли принять целые семьи: «детский старт» на 300 метров для малышей до 6 лет, дистанция длиной в один километр для детей от 7 до 14 лет, а также забеги на двух дистанциях: традиционной (протяженностью 5275 метров), и в два раза длиннее (10 550 метров) для участников от 14 лет и старше. Нынешний шестой забег стал рекордным по количеству участников детской дистанции.

«В своей работе мы стремимся к тому, чтобы, помогая нашим подопечным, вы получали от этого удовольствие, приходили к нам целыми семьями. Сегодня мы много говорим о том, как важен здоровый образ жизни. Именно поэтому мы организуем не только беговые праздники, но и лыжные забеги, танцевальные марафоны, а в будущем планируем заплывы и велозаезды. Ведь помогать правильно – просто, приятно, полезно», - сказала президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова, обращаясь к участникам забега.

В этом году все собранные средства будут направлены на операцию для Рогожиной Надежды (2006 г.р.). У девочки диагностирована деформация позвоночника, комбинированный диспластический сколиоз IV степени. На операцию требуется собрать 741 900 руб.


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