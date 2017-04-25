Ибрагимович надеется продолжить карьеру в MLS
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, по-видимому, уже провел свой последний матч за английский клуб.
По информации Daily Mirror, шведский форвард надеется продолжить карьеру в Соединенных Штатах.
Manchester United striker Zlatan Ibrahimovic has accepted his Old Trafford career is over.— BBC Sport (@BBCSport) 25 апреля 2017 г.
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Напомним, Ибрагимович получил тяжелую травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». По прогнозам врачей, срок восстановления бомбардира составит от 9 до 12 месяцев.
В текущем сезоне Златан забил за «Манчестер Юнайтед» 28 мячей.
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