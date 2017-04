Ибрагимович надеется продолжить карьеру в MLS

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, по-видимому, уже провел свой последний матч за английский клуб.

По информации Daily Mirror, шведский форвард надеется продолжить карьеру в Соединенных Штатах.



Manchester United striker Zlatan Ibrahimovic has accepted his Old Trafford career is over.



