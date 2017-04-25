«Кристал Пэлас» оценил Заа в 40 миллионов фунтов

«Кристал Пэлас» не намерен продавать полузащитника Уилфрида Заа меньше чем за 40 миллионов фунтов.

Таким образом «орлы» рассчитывают отпугнуть потенциальных претендентов на 25-летнего ивуарийца. В то же время «Кристал Пэлас» предлагает Заа контракт на улучшенных условиях с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю. При этом сам игрок не торопится подписывать новое соглашение.

На Заа претендует «Тоттенхэм», который летом уже выходил на «Кристал Пэлас». В августе «шпоры» были готовы заплатить за игрока 12 миллионов фунтов. Ожидается, что летом они вернутся к переговорам по Заа, однако вряд ли их предложение вырастет до 40 миллионов.

В нынешнем сезоне Заа забил шесть голов и сделал 11 голевых передач в 17 матчах премьер-лиги.

Добавим, что контракт Заа рассчитан до 2020 года.