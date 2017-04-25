Ломаченко повторно сразится с Орландо Салидо будущим летом

Промоутер Боб Арум анонсировал поединок двукратного олимпийского чемпиона украинца Василия Ломаченко с мексиканцем Орландо Салидо.

- Следующий бой Ломаченко состоится этим летом против Орландо Салидо. Мы пришли к соглашению. Перед этим Салидо проведет один бой (27 мая в Мексике). Ломаченко очень умный парень, и он очень рад выйти на ринг против Салидо, — заявил Арум в интервью изданию K.O Artist Sports.

Напомним, 1 марта 2014 года Салидо победил Ломаченко по очкам и нанес ему единственное поражение в профессиональной карьере.

8 апреля Василий Ломаченко одержал досрочную победу над Джейсоном Сосой.

