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Ломаченко повторно сразится с Орландо Салидо будущим летом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Промоутер Боб Арум анонсировал поединок двукратного олимпийского чемпиона украинца Василия Ломаченко с мексиканцем Орландо Салидо. 

- Следующий бой Ломаченко состоится этим летом против Орландо Салидо. Мы пришли к соглашению. Перед этим Салидо проведет один бой (27 мая в Мексике). Ломаченко очень умный парень, и он очень рад выйти на ринг против Салидо, — заявил Арум в интервью изданию K.O Artist Sports.

Напомним, 1 марта 2014 года Салидо победил Ломаченко по очкам и нанес ему единственное поражение в профессиональной карьере. 

8 апреля Василий Ломаченко одержал досрочную победу над Джейсоном Сосой.

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