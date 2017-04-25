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Григорий Иванов: Буду просить КДК, чтобы срок дисквалификации Павлюченко был как можно меньше

Источник:  Телеканал «Россия 24»Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об удалении Романа Павлюченко в матче против «Зенита», который состоялся в Санкт-Петербурге 22 апреля (0:2).

– Рома – лидер нашей команды, самый опытный футболист, который через многое прошел, многое сделал для российского футбола. Он понимает игру. Никогда такого не было. Значит, у него обостренное чувство справедливости. Он видит, что ребят, с которыми играет в одной команде, несправедливо обижает судья. Конечно, сейчас Рома переживает, что не сдержался. Доля эмоций выскочила, и сейчас никуда не деться. Буду просить, чтобы ему дали срок дисквалификации как можно меньше.

Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала, и люди, которые решат судьбу Павлюченко, поняли, что Рома не хулиган, никогда не задирался с судьями, но случилась эмоциональная несправедливость. Он за своих ребят, с которыми работает, заступился. Может, сказал некрасиво. Мы постараемся найти нужные слова для членов КДК. Я считаю, что футболистов удалили несправедливо. Команда играла очень хорошо, – сказал Иванов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним. Павлюченко получил красную карточку на 60-й минуте за неспортивное поведение. Перед этим Алексей Еськов удалил полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви за вторую желтую карточку. В конце матча екатеринбургский клуб остался ввосьмером: за два предупреждения был удален Роман Емельянов. Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 2:0, голы забили Бранислав Иванович и Йоан Молло.

После 24 туров подопечные Александра Тарханова занимают 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 29 очков. Сегодня, 25 апреля, «Урал» сыграет в Москве против «Спартака». Начало матча в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Судье было выгодно, чтобы мы проиграли». Игроки «Урала» ругают арбитра

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