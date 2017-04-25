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Бой Кличко - Джошуа будет показан по российскому телевидению

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Поединок за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по двум версиям между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

Трансляция начнется в субботу, 29 апреля, в 22:55 по московскому времени.

Отметим, что последние поединки с участием Владимира Кличко (в частности, бои против Тайсона Фьюри и Алекса Леапаи) российские телеканалы не транслировали.

На кону в поединке Кличко - Джошуа будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.

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