Сидоров продлил контракт с «Ак Барсом»

Защитник Михаил Сидоров продолжит карьеру в «Ак Барсе». 19-летний игрок обороны подписал с клубом контракт на три года.

Воспитанник «Локомотива» перешел в систему «Ак Барса» в 2015 году. В нынешнем сезоне Сидоров провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафа. В плей-офф он провел четыре матча.

В составе молодежной сборной России Сидоров стал бронзовым призером чемпионата мира. В семи играх на турнире он сделал одну голевую передачу.

Добавим, что старший брат защитника – голкипер Максим Сидоров – также в 2015 году перешел из системы «Локомотива» в «Ак Барс».