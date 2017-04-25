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Сидоров продлил контракт с «Ак Барсом»

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Защитник Михаил Сидоров продолжит карьеру в «Ак Барсе». 19-летний игрок обороны подписал с клубом контракт на три года.

Воспитанник «Локомотива» перешел в систему «Ак Барса» в 2015 году. В нынешнем сезоне Сидоров провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафа. В плей-офф он провел четыре матча.

В составе молодежной сборной России Сидоров стал бронзовым призером чемпионата мира. В семи играх на турнире он сделал одну голевую передачу.

Добавим, что старший брат защитника – голкипер Максим Сидоров – также в 2015 году перешел из системы «Локомотива» в «Ак Барс».

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