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Валерий Непомнящий: У «Спартака» есть проблемы, но они со знаком «плюс»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с «Уралом» в 25-м туре чемпионата России по футболу.

- Для «Урала» потеря такого количества лидеров очень ощутима. Но сложно предположить, как они будут действовать на стадионе «Открытие Арена». После матча с «Зенитом» команда ощущает себя обиженной, а такое состояние одних мотивирует, а других расслабляет. У «Спартака» свои проблемы, но они скорее со знаком «плюс». Вспомните, как красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» в Самаре (0:4), а после этого выдали беспроигрышную серию, которая завершилась только в Ростове-на-Дону. Возможно, неудача мотивирует команду на новые подвиги, тем более игра «Спартака» построена на эмоциях.

Когда подопечные Массимо Карреры разозлены или находятся на кураже, они добиваются успеха. Отсюда победы, вырванные на последних минутах. А вот с «Ростовом» произошёл сбой в настроении. Лидер пропустил один мяч, потом второй, и матч фактически завершился. Возможно, «Урал» сумеет этим воспользоваться, - цитирует Непомнящего RT на русском.

Напомним, матч состоится 25 апреля на «Открытие Арене».

«Спартак» опережает ближайшего преследователя (ЦСКА) в турнирной таблице РФПЛ на семь очков.

Матч

Спартак - Урал

Место и дата

25 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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