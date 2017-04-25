Крэйг Шекспир: «Лестер» не планирует продавать лидеров команды

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир верит в то, что ведущие игроки не покинут клуб в ближайшее трансферное окно.

- Мы создали в коллективе нечто особенное. У меня нет никаких проблем с игроками, которые по-хорошему амбициозны. Они находятся в хорошем клубе и взамен получают все условия. Вероятно, есть агенты, которые настойчиво стучатся в нашу дверь, но мы не хотим продавать своих лидеров, - заявил Шекспир.

Ранее сообщалось, что команду по окончании сезона могут покинуть вратарь Каспер Шмейхель, полузащитник Рияд Марез или нападающий Джейми Варди.

В данный момент чемпионы Англии занимают 15-ю строчку в турнирной таблице национального первенства. На стадии 1/4 Лиги чемпионов «Лестер» уступил мадридскому «Атлетико».

