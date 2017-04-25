Virtus.pro обыграла TNC Pro Team на The Kiev Major
Virtus.pro одержала третью победу на групповом этапе The Kiev Major.
В матче третьего раунда «медведи» переиграли филиппинскую команду TNC Pro Team со счетом 2:0.
Ранее российский коллектив обыграл Team Faceless и Team Random.
The Kiev Major проходит с 24 по 30 апреля в Киеве. Местом проведения стадии плей-офф станет Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.
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