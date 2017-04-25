Тетюхин стал обладателем премии «Человек года» в номинации «Легенда спорта»

Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин стал обладателем премии BF «Человек года» в номинации «Легенда спорта», сообщает «Газета.Ru».

Премия BF «Человек года» – первая ежегодная награда, присуждаемая лучшим представителям различных сфер деятельности – промышленности и медицины, культуры и спорта, образования и науки – за выдающиеся достижения и инновации в развитии Белгородской области.

Также в номинации были представлены одноклубник Тетюхина Тарас Хтей, гимнастка Светлана Хоркина, боец Федор Емельяненко и олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко.

Награду получила супруга Сергея Наталья, так как сам Тетюхин не был в момент церемонии в Белгороде.