Роман Павлюченко: Никогда не думал, что арбитр может так нагло решать исход матча

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал скандальное судейство матча с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург».

- Сколько лет я в футболе, первый раз такое встречаю. Никогда не думал, что арбитр может так нагло решать исход матча. В современном футболе так просто не делают. Я — живой человек, у меня есть эмоции. Вижу, что моя команда играет, все отдаются на поле. Понимаем, что реально можем увести очки из Санкт-Петербурга. Но в какой-то момент в игру влезает арбитр и начинает ее портить удалениями! Конечно, мне нельзя было так сильно проявлять свои эмоции, но стало очень обидно за ребят. Понимал, что даже одно удаление против «Зенита» — считай, уже поражение. Но на эмоциях стал разговаривать с судьей. Получил желтую. Начал еще больше слов говорить в адрес арбитра, за что получил прямую красную карточку. С одной стороны, подвел команду. С другой, игрок имеет право влиять на судью, говорить, что так нельзя делать.

Мне кажется, целью Еськова было посадить на карточки Ромку Емельянова и Эрика Бикфалви, чтобы в дальнейшем удалить их за любой контакт. Это мое мнение, возможно, я ошибаюсь. Все же видели, что Бикфалви играет в мяч, протыкает его. Получать за такое вторую желтую — неправильно, - рассказал Павлюченко.

Напомним, арбитр Алексей Еськов по ходу второго тайма удалил с поля трех футболистов команды гостей. После этого «Зенит» дожал соперников (2:0).

25 апреля «Урал» сыграет со «Спартаком» на «Открытие Арене».