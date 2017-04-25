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Хартли получил предложение от рижского «Динамо»

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли может стать главным тренером рижского «Динамо».

Председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис сообщил, что сделал 56-летнему канадцу возглавить команду.

«У нас был серьезный разговор с ним, мы предложили ему возглавить нашу команду после чемпионата мира», – приводит ТАСС слова Савицкиса.

Напомним, Хартли возглавил сборную Латвии 20 декабря 2016 года. На чемпионате мира Латвия сыграет в Кельне в одной группе с Россией, США, Швецией, Словакией, Германией, Данией и Италией.

Ранее Хартли работал в НХЛ с «Колорадо» (1998-2003), «Атлантой» (2002-2008) и «Калгари» (2012-2016). В 2001 году он привел «Колорадо» к победе в Кубке Стэнли.

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