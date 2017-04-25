В Ростове-на-Дону пройдет турнир всемирного городского тура по лазер-рану

1 мая 2017 года в Ростове-на-Дону состоится этап нового турнира Всемирного городского тура по лазер-рану. В соревнованиях, которые пройдут на центральной площади города, Театральной, примут участие около 250 спортсменов, которые разыграют медали в нескольких возрастных категориях.

Лазер-ран – вид спорта, являющийся укороченной разновидностью современного пятиборья. Фактически это последний вид современного пятиборья, бег со стрельбой из лазерного оружия, который также называется «комбинированный вид» или просто «комбайн».

Это интересная и динамичная дисциплина, во время которой спортсмены преодолевают дистанцию от 800 (младшая возрастная группа, до 11 лет) до 3200 метров (юноши, юниоры и взрослые) со стрельбой на 2-4 огневых рубежах, при расстоянии до мишеней от 5 до 10 метров. Спортсмен прибегает на огневой рубеж, после чего должен поразить пять мишеней неограниченным числом выстрелов. Как только он «закроет» пятую мишень, он может бежать дальше.

Всемирный городской тур УИПМ – абсолютно новое соревнование Международного союза современного пятиборья. Этапы серии пройдут в течении 2017 года почти в 60-ти городах мира, в том числе в Париже, Сингапуре, Йоханнесбурге, Барселоне, Акапулько, Александрии, Каракасе, Афинах и других. В этих соревнованиях могут принимать участие как спортсмены-профессионалы, так и обычные люди, имеющие спортивную подготовку.

Один из этапов Всемирного городского тура пройдет и в нашей стране. Его 1 мая примет Ростов-на-Дону. Турнир начнется в 10 часов утра и продлится примерно до 16:00. Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах, в самой младшей из которых будут стартовать юные спортсмены в возрасте до 11 лет, а в самой старшей – ветераны 60 лет и старше.