Роман Павлюченко: Новый стадион в Петербурге хороший. Единственное, что не понравилось – раздевалки

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от посещения стадиона «Санкт-Петербург», где екатеринбургский клуб встречался с «Зенитом» в рамках 24-го тура РФПЛ (0:2).

– Каково это – ввосьмером играть против «Зенита» на их новом стадионе?

– Так мы могли еще и в контратаку убежать, забить мяч! Но в целом, конечно, шансы ввосьмером выиграть у «Зенита» равны нулю. По сути, играет одна команда.

– Что там с полем?

– Свежее, вырывалось кусками. Отдаешь передачу – мяч дробит. В общем, поле – не ахти. А так, стадион хороший. Единственное, что мне не понравилось – это раздевалки. Неудобные, даже вещи некуда повесить – ни крючков, ни шкафчиков. Точнее, шкафчики есть, но они такие маленькие, что туда только косметичку с шампунем можно поставить. Сам стадион красивый, но раздевалки могли бы поудобнее сделать, – приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Напомним, матч «Зенит» – «Урал» завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голы забили Бранислав Иванович и Йоан Молло. Это была первая официальная игра на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.

Уральцы заканчивали встречу ввосьмером. На 60-й минуте за две желтые карточки был удален Эрик Бикфалви, а также прямую красную карточку получил Роман Павлюченко. После гола Ивановича главный арбитр Алексей Еськов удалил Романа Емельянова, заработавшего два предупреждения.

После 24 туров подопечные Александра Тарханова занимают 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 29 очков. Сегодня, 25 апреля, «Урал» сыграет в Москве против «Спартака». Начало матча в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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