Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Уфа
Баскетбол  Фенербахче- : -Панатинаикос
Футбол  Боруссия М- : -Айнтрахт
Футбол  Спартак- : -Урал
Футбол  Челси- : -Саутгемптон
Баскетбол  Баскония- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Непомнящий: Бердыев давно наработал на приглашение от грандов

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий отметил эффективную работу Курбана Бердыева с «Ростовом».

-  «Ростов» уже всем все доказал. Курбан Бердыев добился с дончанами немыслимых успехов как в РФПЛ, так и в еврокубках. Не знаю, о чем должно думать клубное руководство, чтобы отказаться от сотрудничества с этим тренером. Но если говорить о нем вслух, то он давно наработал на приглашение от грандов и заслужил трудиться в более комфортных условиях, - цитирует Непомнящего RT на русском

Напомним, в начале текущего сезона Курбан Бердыев перешел в «Ростове» на должность вице-президента клуба.

В данный момент команда занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ (36 очков).


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Павлюченко: Никогда не думал, что арбитр может так нагло решать исход матчаНападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал скандальное судейство матча с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург».Валерий Непомнящий: У «Спартака» есть проблемы, но они со знаком «плюс»Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с «Уралом» в 25-м туре чемпионата России по футболу.«Спартак» обыграл «Зенит» и решил – уже чемпион»«Спартак» обыграл «Зенит» и решил – уже чемпион»Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о нынешнем состоянии футбольного «Спартака».Григорий Иванов: Буду просить КДК, чтобы срок дисквалификации Павлюченко был как можно меньшеПрезидент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об удалении Романа Павлюченко в матче против «Зенита», который состоялся в Санкт-Петербурге 22 апреля (0:2).Гарантированный «Зенит» и щедрый «Рубин». Гонка за золотом: 25-й тур РФПЛГарантированный «Зенит» и щедрый «Рубин». Гонка за золотом: 25-й тур РФПЛЭксперты «Советского спорта» делают ставки на исход матчей тура чемпионата России по футболу.Юрий Матвеев: Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом»Тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал о готовности команды к матчу 25-го тура РФПЛ, в котором екатеринбуржцы сыграют в Москве против «Спартака».Возвращение игроков «Спартака», обвинения Орлова и разбор полетов (видео)Возвращение игроков «Спартака», обвинения Орлова и разбор полетов (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Евгений Ловчев: «Спартак» – это команда-эмоцияЕвгений Ловчев: «Спартак» – это команда-эмоцияОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о «Спартаке», чемпионской гонке и судействе в Санкт-Петербурге.«Спартак» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В рамках 25-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Уралом».«Ростов» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В рамках 25-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Уфой».РФПЛ. 25-й тур. «Спартак» примет «Урал», «Ростов» – «Уфа» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 25-го тура чемпионата России по футболу.Александр Сапета: «Уралу» нужно отбирать очки у «Спартака»Экс-полузащитник «Урала», ныне игрок «Динамо» Александр Сапета поделился ожиданиями от предстоящего матча екатеринбуржцев с московским «Спартаком» в 25-м туре чемпионата России.Алексей Лунин: Доволен игрой своих подопечныхГлавный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 25-го тура молодежного первенства России.Пикущак вошел в тренерский штаб молодежной команды «Краснодара»Как сообщает «Матч ТВ», бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак завершил профессиональную карьеру и присоединился к тренерскому штабу молодежной команды «быков».Сергей Хусаинов: Российские судьи вмешиваются в турнирную таблицуСергей Хусаинов: Российские судьи вмешиваются в турнирную таблицуАрбитр ФИФА Сергей Хусаинов по просьбе «Советского спорта» разобрал спорные эпизоды матчей минувших туров РФПЛ и ФНЛ.Сергей Хусаинов: В судейской среде Дзюба неприкасаемАрбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением, почему нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не удалили с поля в матче с «Уралом» (2:0).Сергей Хусаинов: Момент с Акинфеевым? Это красная карточкаАрбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева ошибочно не удалили с поля в матче 24-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:0).Александр Бубнов: По удалению Павлюченко вопросов к Еськову нетФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» - «Урал» (2:0).Российское судейство: требуется перезагрузка. Колонка Михаила БорзыкинаРоссийское судейство: требуется перезагрузка. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о судейской проблеме и адресует острые вопросы главе судейского корпуса.Руководство радио «Зенит» уволили за новость о сносе лож на «Крестовском»Генеральный директор радиостанции «Зенит» Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от своих должностей.
Футбол
Григорий Иванов: Буду просить КДК, чтобы срок дисквалификации Павлюченко был как можно меньше
Бокс
Ломаченко повторно сразится с Орландо Салидо будущим летом
Футбол
Ибрагимович надеется продолжить карьеру в MLS
Футбол
Антонио Конте: Мне не нужны эгоисты в «Челси»
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящийвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости