Валерий Непомнящий: Бердыев давно наработал на приглашение от грандов

Российский тренер Валерий Непомнящий отметил эффективную работу Курбана Бердыева с «Ростовом».

- «Ростов» уже всем все доказал. Курбан Бердыев добился с дончанами немыслимых успехов как в РФПЛ, так и в еврокубках. Не знаю, о чем должно думать клубное руководство, чтобы отказаться от сотрудничества с этим тренером. Но если говорить о нем вслух, то он давно наработал на приглашение от грандов и заслужил трудиться в более комфортных условиях, - цитирует Непомнящего RT на русском.

Напомним, в начале текущего сезона Курбан Бердыев перешел в «Ростове» на должность вице-президента клуба.

В данный момент команда занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ (36 очков).



