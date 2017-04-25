Олег Гросс: «Ванкувер» пытался сохранить Трямкина, но он выбрал родной «Автомобилист»

Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал возвращение в клуб защитника Никиты Трямкина.

«Как известно, в начале марта 2016 года сразу после завершения сезона в КХЛ Трямкин отправился в Северную Америку, где подписал двухлетний контракт с «Ванкувером».

В принципе все это время мы были на постоянной связи. Когда контракт с «Кэнакс» завершался, канадская сторона пыталась игрока сохранить, предлагала свои варианты, но он выбрал родной «Автомобилист», – приводит Russia-Hockey.ru слова Гросса.

Напомним, 22-летний Трямкин подписал контракт с «Автомобилистом» 9 марта 2016 года. В контракте защитника был пункт, дающий ему право вернуться в КХЛ, если «Ванкувер» захочет отправить его в фарм-клуб.

В нынешнем сезоне Трямкин провел 66 матчей и набрал 9 (2+7) очков.