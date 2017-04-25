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Плеканец усилит сборную Чехии на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Центрфорвард «Монреаля» Томаш Плеканец усилит сборную Чехии на чемпионате мира по хоккею-2017. 

Участие игрока в турнире подтвердил генеральный менеджер чешской сборной Мартин Ручински.

В регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 Плеканец набрал 28 очков (10+18) в 78 проведенных матчах. «Монреаль» уступил в серии первого раунде плей-офф НХЛ «Нью-Йорк» Рейнджерс.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.



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