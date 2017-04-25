12-летняя японка проведет бой по правилам MMA против 24-летней соперницы
12-летняя спортсменка
из Японии по прозвищу «Момо» выйдет на бой по правилам MMA с 24-летней
Момоко Ямасаки, сообщает Lenta.ru. Поединок, который пройдет под эгидой организации Deep Jewels
в рамках турнира Deep Jewels 16, состоится 20 мая в Токио.
Встреча пройдет в любительском классе. Согласно правилам, обе спортсменки будут экипированы защитой для головы, а удары по голове в партере будут запрещены.
При этом чтобы бой состоялся, «Момо» должна прибавить в весе. Сейчас ее вес составляет 39 килограммов, и если к церемонии взвешивания она не наберет еще пять килограммов, девочку не допустят к поединку.
Для Ямасаки этот бой будет пятым в смешанных единоборствах. Ранее она одержала две победы и потерпела два поражения. «Момо» же дебютирует в MMA.