12-летняя японка проведет бой по правилам MMA против 24-летней соперницы

12-летняя спортсменка из Японии по прозвищу «Момо» выйдет на бой по правилам MMA с 24-летней Момоко Ямасаки, сообщает Lenta.ru. Поединок, который пройдет под эгидой организации Deep Jewels в рамках турнира Deep Jewels 16, состоится 20 мая в Токио.

Встреча пройдет в любительском классе. Согласно правилам, обе спортсменки будут экипированы защитой для головы, а удары по голове в партере будут запрещены.

При этом чтобы бой состоялся, «Момо» должна прибавить в весе. Сейчас ее вес составляет 39 килограммов, и если к церемонии взвешивания она не наберет еще пять килограммов, девочку не допустят к поединку.

Для Ямасаки этот бой будет пятым в смешанных единоборствах. Ранее она одержала две победы и потерпела два поражения. «Момо» же дебютирует в MMA.