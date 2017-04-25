Владислав Третьяк: Москва и Петербург могут принять чемпионат мира после 2023 года

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о возможности проведения в стране очередного чемпионата мира.

- В следующий раз наша страна может замахнуться на чемпионат мира после 2023 года. Турнир может пройти в Москве и Санкт-Петербурге. Но мы еще думаем, - цитирует Третьяка ТАСС.

Последний раз Россия принимала чемпионат мира в 2016 году. Игры турнира проходили в Москве («ВТБ Ледовый дворец») и Санкт-Петербурге (спорткомплекс «Юбилейный»). Победителем чемпионата мира стала сборная Канады, обыгравшая в финале финнов. Российская команда заняла третье место.

Напомним, ближайший чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В 2018 году турнир примет Дания (Копенгаген и Хернинг), в 2019-м - Словакия (Братислава и Кошице), а в 2020-м - Швейцария (Цюрих и Лозанна).