Тер Штеген подпишет новый контракт с «Барселоной»
Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген согласовал условия нового контракта с «Барселоной».
По информации Mundo Deportivo, новый договор вратаря будет рассчитан на 5 лет.
Отметим, что ныне действующий контракт тер Штегена с каталонцами действует до лета 2019 года.
После того, как чилиец Клаудио Браво перешел в «Манчестер Сити», 24-летний немец является первым номером «Барселоны» как в примере, так и в Лиге чемпионов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически