Генсек ФИФА: Люди, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, увидят нечто потрясающее

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о ходе подготовки России к чемпионату мира 2018 года.

«Российские власти строго выполняют все взятые на себя обязательства. Мы в хороших отношениях и с правительством, и с оргкомитетом, и с городами-организаторами. Вместе мы сможем организовать лучший в истории чемпионат мира, потому что Россия – великая держава, а футбол – красивейший вид спорта.

Я настаиваю на том, что люди, которые приедут в Россию, увидят нечто потрясающее. Они смогут лучше узнать Россию, познакомиться с ее культурным разнообразием», – приводит ТАСС слова Самуры.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.