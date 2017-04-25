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Член сборной России по вольной борьбе получил тяжелые травмы в драке

Источник:  Газета.RuКомментарии

Член сборной России по вольной борьбе, неоднократный чемпион и призер первенств страны и победитель Европейских игр-2015 в категории до 61 кг Александр Богомоев госпитализирован с многочисленными травмами.

Спортсмену диагностирован ушиб головного мозга, тупая травма брюшной полости и разрыв селезенки после участия в конфликте между тренером Баиром Ильиным и депутатом районной думы Антоном Асалхановым.

Инцидент произошел на торжественном банкете по поводу окончания турнира «Сила традиций» среди школьников в поселке Усть-Ордынский Иркутской области, сообщает «Газета.ру».

Летом 2016-го Богомоев рассматривался в качестве кандидата на поездку в олимпийский Рио, однако ФСБР в конечном счете сделала выбор в пользу Виктора Лебедева, который при скандальном судействе выиграл отборочный чемпионат России.


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