Член сборной России по вольной борьбе получил тяжелые травмы в драке

Член сборной России по вольной борьбе, неоднократный чемпион и призер первенств страны и победитель Европейских игр-2015 в категории до 61 кг Александр Богомоев госпитализирован с многочисленными травмами.

Спортсмену диагностирован ушиб головного мозга, тупая травма брюшной полости и разрыв селезенки после участия в конфликте между тренером Баиром Ильиным и депутатом районной думы Антоном Асалхановым.

Инцидент произошел на торжественном банкете по поводу окончания турнира «Сила традиций» среди школьников в поселке Усть-Ордынский Иркутской области, сообщает «Газета.ру».

Летом 2016-го Богомоев рассматривался в качестве кандидата на поездку в олимпийский Рио, однако ФСБР в конечном счете сделала выбор в пользу Виктора Лебедева, который при скандальном судействе выиграл отборочный чемпионат России.



