«Интер» предложил Симеоне самому назначить себе зарплату

«Интер» вышел на главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне с предложением самому выдвинуть условия по зарплате, которая будет прописана в четырехлетнем контракте.

Будущее аргентинца в «Атлетико» во многом зависит от результата команды в Лиге чемпионов. Если испанцы не смогут пройти «Реал» в полуфинале турнира или в третий раз проиграют в финале, Симеоне может уйти из «Атлетико». Также не исключено, что на решение тренера повлияет запрет на трансферы для клуба, тогда как в «Интере» ему обещают значительный бюджет на подписание новых игроков.

Напомним, ранее Симеоне договорился с «Атлетико» о сокращении срока контракта, который теперь истекает в 2018 году.

Если бывший игрок «Интера» все же не сможет возглавить «нерадзурри», то клуб переключиться на кандидатуру главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти.