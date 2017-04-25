Солдатова и сестры Аверины выступят на чемпионате Европы в Будапеште

Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат Европы в Будапеште. В личном зачете выступят Александра Солдатова, Арина и Дина Аверины.

«В чемпионате Европы у нас будут участвовать три взрослые спортсменки, – сообщил ТАСС во Всероссийской федерации художественной гимнастики. – Это Александра Солдатова, Арина и Дина Аверины. Они будут выступать в личной программе и выполнят в сумме восемь упражнений, а сборная, обладательница командного золота, должна будет набрать наивысшую сумму оценок по итогам шести лучших упражнений. Саша и Дина будут делать по три упражнения, Арина – два».

Напомним, чемпионат Европы пройдет в Будапеште с 19 по 21 мая.