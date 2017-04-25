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Карл-Хайнц Румменигге: На позиции Лама в «Баварии» будет играть Киммих

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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, кто будет играть в команде на позиции правого защитника. 

- Достаточно очевидно, что Киммих будет преемником Лама. Со следующего сезона ему будет гарантирована игровая практика. Во всяком случае, так планирует Карло Анчелотти, - заявил Румменигге.

Напомним, капитан «Баварии» Филипп Лам завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.

Номинальная позиция Джошуа Киммиха - центральный полузащитник. Однако в сборной Германии он играет именно на правом фланге обороны.

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