Андер Эррера: Дерби с «Манчестер Сити» – матч сезона для «Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера высказался о предстоящем дерби с «Манчестер Сити» в 26-м туре английской премьер-лиги.

«Это будет матч сезона. Мы отстаем от них на одно очко, и если «МЮ» выиграет эту встречу, у нас будет хорошая возможность занять место в четверке лучших команд АПЛ. В противном случае, нам придется непросто. Мы уважаем «Сити», но в четверг у нас будет только одна цель – победить», – цитирует испанского полузащитника официальный сайт «красных дьяволов».

Напомним, матч между командами состоится 27 апреля на стадионе «Этихад Стэдиум» и стартует в 22.00 мск.

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