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Одноклассники проведут альтернативную трансляцию The Kiev Major

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Социальная сеть Одноклассники совместно с киберспортивным подразделением Mail.Ru проведут Big Game Day.

Пользователи социальной сети смогут посмотреть сразу две трансляции турнира The Kiev Major – основную от Valve и альтернативную, для новичков в мире киберспорта.

Вести альтернативную трансляцию будут Михаил «Miker» Мирчук (GoodGame.ru), популярный стример Денис «PoDoX» Пестрецов и Александр Кузьменко (руководитель проекта Игры Mail.Ru). Во время матчей к эфиру присоединятся популярные российские музыканты, спортсмены, блогеры и киберспортсмены. Среди гостей планируются: рэпер Noize MC, группа «На-На», комментатор «Матч ТВ» Павел Занозин, блогеры Ян Топлес, Валерия Любарская, президент Федерации Компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко, олимпийская чемпионка Анна Чичерова, экс-киберспортсмен и чемпион по игре StarCraft Игорь «bruce» Уткин и другие. Видеоблогеры будут выходить с прямыми эфирами из Киева.

Посмотреть обе трансляции можно будет на игровой витрине Одноклассников games.ok.ru, в группе «Киберспорт в ОК» и в специальном разделе на видеовитрине соцсети.

The Kiev Major проходит с 24 по 30 апреля в Киеве. Местом проведения стадии плей-офф станет Национальный дворец искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов. 

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