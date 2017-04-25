Даниил Квят: Я доволен и своей работой, и работой инженеров

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят оценил свои результаты в первых трех гонках сезона.

«Я бы сказал, что не худшим образом все складывается. Хотя если смотреть только на таблицу результатов, возможно, картина не такая уж хорошая, но первая гонка прошла для меня очень успешно. Очень важно, что скорость была и в квалификации, и в гонке – в последние два года такой роскоши не было.

В Китае – сход по техническим причинам, я ничего не мог сделать, тем более что квалификацию я провел сильно, что опять же подтвердило нашу скорость.

В Бахрейне она тоже была, но там в квалификации я допустил первую помарку в этом сезоне, но такое бывает, особенно когда результаты очень плотные. В гонке с самого начала все пошло не лучшим образом, хотя мы претендовали на очки. Поэтому после трех Гран-при я бы не стал делать выводы. Пока я доволен и своей работой, и работой инженеров. У нас еще 17 гонок, чтобы показать себя. Поэтому я думаю, что все ОК», – приводит F1news.ru.

Напомним, после трех этапов на счету Квята два очка, и он занимает 14-е место в личном зачете пилотов.

Четвертый этап сезона Гран-при России пройдет 28-30 апреля в Сочи.