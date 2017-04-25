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КДК РФС: Глушаков пропустит только матч с «Уралом», мы решили не дисквалифицировать его дополнительно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, который был удален в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3).

«По матчу «Ростов» – «Спартак» мы рассмотрели удаление полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Сам игрок присутствовал на заседании и сказал, что в его действиях не было умышленной агрессии. После эпизода он извинился на поле и после матча перед Нобоа. Мы приняли решение не дисквалифицировать его дополнительно. Он пропустит только матч с «Уралом», – заявил Григорьянц.

Таким образом, хавбек «Спартака» сможет принять участие в московском дерби с ЦСКА, которое состоится 30 апреля на «ВЭБ-Арене».

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