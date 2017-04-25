Вместимость стадиона «Санкт-Петербург» во время Кубка конфедераций составит 68 тысяч зрителей

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин после совещания с представителями ФИФА сообщил, что стадион «Санкт-Петербург» во время матчей Кубка конфедераций будет рассчитан на 68 тысяч болельщиков.

Во время турнира в Петербурге пройдут четыре игры: Россия - Новая Зеландия (17 июня), Камерун - Австралия (22 июня), Новая Зеландия - Португалия (24 июня) и финал турнира (2 июля).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России (Москва, Петербург, Казань, Сочи) с 17 июня по 2 июля.