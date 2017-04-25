Виталий Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко после заседания оргкомитета «Россия-2018», на котором также присутствовали представители ФИФА, оценил готовность России к проведению Кубка конфедераций.

– Мы завершили очередное заседание совета ФИФА. Хочу поблагодарить генсека ФИФА, коллег, которые приехали. Мы обсудили весь ход подготовки к Кубку Конфедераций и чемпионату мира. Констатировали, что мы работаем одной командой, у нас есть понятное и правильное движение вперед. Совместная работа дает серьезные результаты. Можно констатировать, что Россия готова к проведению Кубка Конфедераций. Основную работу мы завершили, готовы все четыре стадиона, введены к эксплуатацию. Готовы все 12 тренировочных площадок, подготовлены места размещения команд. Подписаны все соглашения, – передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В группе А сыграют сборные России, Новой Зеландии, Мексики и Португалии. а в группе B выступят сборные Камеруна, Австралии, Чили и Германии.